Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la petite finale Argentine-Angleterre ?

Deux nations remontées comme des coucous. À peine remises de la déception des demi-finales, où elles ont été respectivement battues par la Nouvelle-Zélande (6-44) et l'Afrique du Sud (15-16), l'Argentine et l'Angleterre vont repartir au combat. Une toute dernière fois. Après s'être croisées en poules (victoire 27-10 des Anglais), elles vont s'affronter à nouveau à l'occasion de la petite finale, vendredi 27 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). L'enjeu : accrocher le podium, et la médaille qui va avec. Un lot de consolation qui suscite la convoitise.

En bronze lors du Mondial 2007, déjà disputé dans l'Hexagone, les Pumas argentins ont pour objectif de rentrer au pays avec une nouvelle breloque autour du cou. "La Coupe du monde n'est pas terminée. Nous allons terminer de la meilleure manière possible", a exhorté leur capitaine Julian Montoya. Une ambition partagée par le "XV de la Rose". Les champions du monde 2003, novices au jeu des petites finales, ont fait du podium leur objectif final. "Il le faut. On le veut", a assuré le sélectionneur anglais Steve Borthwick. "On aurait voulu être en finale mais on n'y sera pas. Désormais, il ne nous reste qu'à finir troisièmes pour que nos supporters soient fiers. C'est dur, mais il faut remonter en selle. On a cette troisième place à aller chercher."