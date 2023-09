Coupe du monde de rugby : le jeu au pied, principal point faible des Sud-Africains

Les Springboks ont encore un match contre les Tonga et trois semaines pour trancher d'ici à un potentiel quart de finale contre les Bleus, qui ont, eux, montré qu'ils maitrisaient ce secteur de jeu. En ouverture du tournoi face à la Nouvelle-Zélande, Thomas Ramos a été impérial face aux perches, sanctionnant toutes les fautes des All Blacks et permettant à la France de rester à flots puis de prendre l'avantage.

Contre la Namibie, le joueur a manqué sa première transformation mais a réussi les 12 autres. Plus généralement, en 2023, il a inscrit 17 points par match et n’a pas manqué plus de deux pénalités dans une même rencontre cette saison. Sa doublure, en club à Toulouse, comme en sélection, Melvyn Jaminet, s'est également montré précis contre l'Uruguay, comme lors de ses entrées en fin de match, contre la Nouvelle-Zélande et la Namibie. Les Bleus pourront donc compter sur ses buteurs face au choc qui se prépare en quart de finale.