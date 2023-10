"On prendra ceux qui viendront à nous" : les Bleus attendent de pied ferme leur adversaire en quarts

"On voulait mettre les choses dans l'ordre, on voulait mettre de la discipline, du réalisme, c'est ce qu'on a fait dès le début. On a voulu poser notre jeu et c'est plus facile quand on le fait. On avait toujours du mal contre cette équipe d'Italie. On jouait un match à élimination directe, voilà, on l'a très bien fait et ça nous a lancés. (...) Le contrat est rempli", a salué le demi de mêlée de l'UBB qui n'a toujours pas goûté la défaite avec le "XV du Coq" en 18 sélections. "Voilà une bonne chose de faite."

"Quatre matchs, quatre victoires ce soir", a souligné Charles Ollivon, qui a retrouvé le capitanat en Bleu contre les Azzurri. "C'est très positif et ça nous amène vers la suite. La suite, on a vraiment envie d'y être. On a envie d'emmener tout le monde avec nous".