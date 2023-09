Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont a été opéré

Si les Bleus battent l'Italie lors du dernier match de la phase de poules (le 6 octobre, 21h, en direct sur TF1 et MYTF1, en live commenté sur TF1Info), ils disputeront leur quart de finale le dimanche 15 octobre prochain, soit environ trois semaines et demie après la collision. "J'ai toujours dit que le problème dans le rugby, c'est de faire jouer des joueurs blessés. Ce n'est pas une bonne idée", rappelle vigoureusement le professionnel. Reste à voir la décision du staff de l'équipe de France, et celle du principal concerné, élu meilleur joueur du monde en 2021.