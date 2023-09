"Touché, mais pas coulé" : le message optimiste d'Antoine Dupont après sa blessure

Souffrant d'une fracture maxillo-zygomatique à la suite de son choc avec le visage de Johan Deysel, le demi de mêlée a été "opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse". Et le capitaine tricolore compte bien tout faire pour être de retour sur les pelouses au moment des matchs couperets. "Touché, mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe", a-t-il ainsi écrit sur ses réseaux sociaux. Accompagné de plusieurs émojis, ce message ne laisse que peu de doutes sur les intentions du Toulousain aux 51 sélections.