Coupe du monde de rugby - "C'est cruel" : après l'élimination, les Bleus expriment leur déception

"C'est compliqué de savoir quoi dire. Il y avait vraiment la place, c'était un beau match de rugby entre deux belles équipes qui se sont rendues coup pour coup. On a eu des moments où on aurait pu scorer en seconde mi-temps, prendre le large, on n'a pas su le faire", a continué le demi d'ouverture, qui a rendu hommage au réalisme des Springboks. "Il faut aussi féliciter les Boks qui, dans un contexte difficile, ont résisté à nos assauts et ont scoré quand ils ont pu le faire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de déception, de frustration", a-t-il encore lâché. "C'est dur ce soir, mais on va essayer de basculer sans trop ruminer", a également réagi Charles Ollivon.

"Nous sommes très tristes ce soir. On a tout donné pour gagner. On savait que ça allait être un match serré et qu'il faudrait marquer à chaque occasion, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire", a pesté le manager Raphaël Ibanez. "Nous avons eu des occasions, ils ont été pragmatiques (...) On doit se relever, se tenir debout et aller au prochain combat", a-t-il ajouté. "On est forcément très déçus, très abattus... mais voilà, c'est le sport", a reconnu Thomas Ramos.

Un scénario "cruel", a renchéri le troisième ligne François Cros. "J'ai même pas les mots, c'est dommage pour nous, pour le groupe, pour l'événement, le public qui nous suit, c'est très très dur ce soir", a-t-il estimé, avant de revenir le match, regrettant déjà quelques maladresses qui ont coûté cher aux Bleus. "On a encaissé les points trop facilement, et, chose compliquée, cette dernière action où on fait les efforts et où on n'est pas récompensés. C'est cruel. Toujours est-il qu'on peut trouver les explications qu'on veut, c'est terminé et l'aventure s'arrête là pour nous", a souligné François Cros, amer.