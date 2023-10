Après sa défaite en quart de finale, la France quitte le podium mondial

Depuis ce 16 octobre, la France n'est plus que quatrième et a perdu près de trois points au classement. Cette chute se fait au bénéfice de l'Afrique du Sud, qui était troisième avant ce quart de finale. Désormais, les Springboks sont premiers. La Nouvelle-Zélande est passée de la 4e à la 2e place, en mettant fin à l'invincibilité de l'Irlande depuis 17 matchs d'affilée lors d'un quart de finale de titans. Le XV du Trèfle, qui dominait le classement depuis un an et demi, perd son statut de première nation mondiale pour prendre la 3e place.