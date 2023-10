France-Afrique du Sud : ce que les Bleus reprochent à l'arbitre Ben O'Keeffe

Dès le début de la rencontre, les décisions du corps arbitral interrogent. Alors que les Bleus mènent déjà 7-0 grâce à un essai de Cyril Baille transformé par Thomas Ramos, ils poussent pour inscrire un deuxième essai et prendre le large (7'). À cinq mètres de l'en-but sud-africain, Damian Penaud tente de décaler Louis Bielle-Biarrey sur son aile gauche... sauf que le deuxième ligne Eben Etzebeth empêche de la main droite la transmission. Immédiatement, les Bleus lèvent les bras : ils réclament un en-avant volontaire, ce qui leur aurait offert une pénalité.

L'arbitre, à deux mètres de l'action, ne bronche pas. Le jeu se poursuit, les Springboks remontent tout le terrain... et inscrivent un essai pour recoller à 7-7. Le premier tournant dans cette partie. "Quand on mène 7-0 et qu'Eben Etzebeth coupe la trajectoire du ballon… C'était un temps très fort pour nous, qui n'est pas conclu", a regretté le sélectionneur Fabien Galthié, qui n'a toutefois pas voulu s'épancher sur l'arbitrage. "On aurait pu être à 12 ou 14 points, mais on se retrouve à 7-7."