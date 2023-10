Argentine - Nouvelle-Zélande, Angleterre - Afrique du Sud... Un carré final attrayant, même sans les Bleus

● ARGENTINE-NOUVELLE-ZÉLANDE

Vendredi 20 octobre, à 21h

Stade de France (Saint-Denis)

Sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info

Décevants au premier tour, les Pumas, qui se rêvent en successeurs de leurs homologues du football, sacrés au Qatar à l'automne dernier, rallient les demies pour la troisième fois de leur histoire, après 2007 et 2015. Dans les tout derniers instants de leur quart de finale, au bout du suspens, les Argentins ont su tenir face au pays de Galles. Vendredi face aux hommes en noir, le XV argentin devra faire preuve de la même résistance. Loin de partir favoris, ils devront y croire et tout donner pour atteindre, pour la première fois de leur histoire, une finale de Coupe du monde de rugby. Après tout, les hommes à la fougère ne sont pas invincibles. Et l'Argentine a déjà battu la Nouvelle-Zélande, notamment lors d'un match de Rugby Championship en 2022.

C'est néanmoins un véritable exploit que les Gallois devront réaliser, alors que les All Blacks semblent avoir retrouvé toute leur puissance depuis le début de la compétition. Après une défaite contre la France en match d'ouverture, la Nouvelle-Zélande a écrasé ses autres adversaires en poule. Elle a ensuite surmonté un quart de finale de titans, contre l'Irlande, première nation mondiale au classement World Rugby et invaincue depuis 17 matchs avant cette rencontre. Triples champions du monde (1987, 2011, 2015), les hommes à la fougère paraissent déterminer à être la première sélection à gagner une quatrième fois le trophée Webb Ellis. Et gares aux obstacles qui pourraient se dresser sur leur chemin.