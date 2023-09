Les excuses et... le coup de gueule d'Eddie Jones, au bord de l'élimination avec l'Australie

Avant le bide de ces Wallabies, plusieurs médias australiens, dont le Sydney Morning Herald, s'étaient fait l'écho, samedi 23 septembre, d'un possible départ d'Eddie Jones, qu'il négocierait en sous-marin. Il aurait passé un entretien, le 25 août dernier, pour prendre les rênes du Japon après la Coupe du monde. Un poste qu'il a déjà occupé chez les Brave Blossoms entre 2012 et 2015. Interrogé sur cette supposée audition, l'ancien talonneur avait qualifié ces conjectures de "potins".

"Écoutez, je suis revenu en Australie pour essayer d'aider", a-t-il martelé de nouveau, en conférence de presse, affirmant être investi "à 100%" avec l'Australie, où il a été nommé pour cinq ans en janvier 2023 et qu'il a déjà dirigée de 2001 à 2005. "Pour le moment, on ne peut pas dire que j'aide beaucoup. Mais je suis fier d'être Australien et je déteste voir le rugby australien se porter aussi mal qu'en ce moment, qui plus est alors que je suis aux manettes. Mais, et ce n'est pas une excuse, il n'y a pas que les Wallabies qui doivent s'améliorer, c'est tout le système du rugby australien qui doit le faire aujourd'hui."