Coupe du monde 2023 : Bielle-Biarrey, Jaminet, Hastoy... ces Bleus qui jouent gros contre les Fidji

C'est l'autre grande tuile pour le XV de France : la blessure au mollet de Cyril Baille. Le pilier toulousain devrait être éloigné des terrains pendant quatre à six semaines - il manquera donc le début de la phase de poules -, si bien que l'incertitude règne au poste de pilier gauche. Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros, chacun avec un profil différent, l'un étant plus à l'aise en mêlée fermée et l'autre dans le jeu courant, vont se disputer la place de titulaire, au moins durant un temps. Et leurs prestations respectives contre les Fidji risquent d'avoir une importance cruciale. Titulaire samedi, le Rochelais semble tout de même se trouver légèrement devant dans la tête des membres du staff.