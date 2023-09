Coupe du monde de rugby : comment vont être départagées les équipes à égalité à l'issue des poules ?

Ce n'est pas assez clair ? On vous explique par l'exemple. Avec 10 points, avant son match contre les All Blacks, vendredi 29 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), l'Italie sera à coup sûr qualifiée si elle perd face à la Nouvelle-Zélande et si elle s'impose contre la France. À égalité de points, 14 points partout avec les Bleus, les Azzurri accompagneraient les Néo-Zélandais en quarts, au bénéfice du point 1 du règlement, à savoir qu'ils ont battu le pays hôte.