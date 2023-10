Angleterre-Afrique du Sud : les XV de départ de la deuxième demi-finale du Mondial

Qui rejoindra l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du monde ? Qualifiées pour le dernier carré, après l'avoir emporté respectivement contre les Fidji (30-24) et la France (29-28), l'Angleterre et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi 21 octobre (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) pour une place au Stade de France une semaine plus tard, et ainsi tenter de décrocher le Graal. Les deux staffs ont d'ores et déjà dévoilé leur XV de départ.

Du côté des Springboks, on ne change pas une équipe qui gagne. Le sélectionneur Jacques Nienaber a décidé d'aligner la même composition que celle qui a triomphé face aux Bleus, la semaine dernière. Et c'est un petit événement, car ce XV de départ avait beaucoup fait parler de lui face à la France : la charnière attendue Faf De Klerk-Handré Pollard avait été placée sur le banc au profit de la paire Cobus Reinach-Manie Libbok, tandis que le vétéran Duane Vermeulen, 37 ans, avait été préféré à Jasper Wiese au poste de numéro 8.