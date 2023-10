Argentine-Angleterre : les XV de départ de la petite finale du Mondial

Ils ne veulent pas repartir les mains vides. Tombées en demi-finales, battues respectivement par la Nouvelle-Zélande (6-44) et l'Afrique du Sud (15-16), l'Argentine et l'Angleterre ont encore un coup à jouer dans cette Coupe du monde. Les deux demi-finalistes malheureux vont s'affronter, vendredi 27 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), à l'occasion de la petite finale, qui déterminera quelle nation finira sur le podium du Mondial en France. Mercredi 25 octobre, à deux jours de leurs retrouvailles, après leur confrontation en phase de poules (victoire 27-10 des Anglais), les staffs des Pumas et du "XV de la Rose" ont dévoilé leur XV de départ. Deux XV plus ou moins remaniés.

En dépit de la déculottée contre les All Blacks, côté argentin, Michael Cheika a renouvelé sa confiance à la majeure partie de l'équipe éliminée. Le sélectionneur des Pumas n'a effectué que trois petits changements. À la mêlée, Gonzalo Bertranou laisse sa place à Tomas Cubelli. Pedro Rubiolo, lui, remplace en deuxième ligne le Clermontois Tomas Lavanini, absent de la feuille de match. Le Toulousain Santiago Chocobares, lui aussi écarté, perd son poste au profit de Jéronimo de la Fuente.