Argentine-Nouvelle-Zélande : les XV de départ de la première demi-finale du Mondial

Ils ont l'honneur d'ouvrir le bal des demies. Qualifiées pour le carré final, après avoir battu respectivement le pays de Galles (29-17) et l'Irlande (28-24), l'Argentine et la Nouvelle-Zélande s'affrontent, vendredi 20 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) pour une place en finale. Mercredi 18 octobre, les staffs des Pumas et des All Blacks ont dévoilé leur XV de départ, avec un changement côté argentin et deux changements côté néo-zélandais par rapport au tour précédent.

Supplanté par Tomas Cubelli contre le "Poireau", le demi de mêlée sud-américain Gonzalo Bertranou, habitué à disputer les matchs à grands enjeux, fait son retour à la charnière aux côtés de Santiago Carreras, de nouveau préféré à l'ouverture au vétéran Nicolas Sanchez, auteur d'une interception décisive le week-end dernier. "Gonzalo (Bertranou) est celui qui correspond le mieux au type de match que nous souhaitons jouer", a expliqué le sélectionneur argentin Michael Cheika. "On garde la même base. Ce n'est pas un changement, mais la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière".