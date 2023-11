L'ex-arbitre de rugby Wayne Barnes veut "punir" les auteurs de menaces

Un flot de critiques, d'insultes et de menaces de mort et d'agression sexuelle s'était alors déversé sur Wayne Barnes et ses proches. Au point qu'il en vienne à songer à ranger son sifflet. "Bien sûr que j'ai remis en question mon avenir d'arbitre", avait-il confié dans le podcast "The Good, The Bad and The Rugby", un mois après ce déferlement de violences. "Ce n'est pas seulement une ligne qui a été franchie. On ne pouvait même plus voir la ligne tellement c'est allé loin."

"La partie contre laquelle j'ai toujours lutté et contre laquelle je continuerai à lutter, c'est lorsque ces abus touchent ma famille", a-t-il affirmé au micro de la BBC, se disant prêt à mener ce combat, lui qui exerce la profession d'avocat en dehors des terrains. "Avec ma retraite, je veux m'assurer que tout cela sera pris bien plus au sérieux. Et que les gens seront rendus davantage responsables de leurs actes. Je veux une législation sur ce que les réseaux sociaux peuvent faire pour empêcher cela. Et je veux également que les gouvernements et les organes directeurs puissent regarder ce qu'ils peuvent faire à leur niveau."