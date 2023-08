Coupe du monde 2023 : découvrez le groupe de la Namibie, troisième adversaire des Bleus

L'expérimenté talonneur Torsten van Jaarsveld (ex-Bayonne), déjà présent en 2015 et 2019, fait figure de tête d'affiche dans cette formation. Le pilier Casper Viviers (La Baule), le deuxième ligne Adriaan Ludick (Limoges), le troisième ligne PJ van Lill (Valence Romans) et l'arrière Tiaan Swanepoeal (Valence d'Agen) évoluent, eux, toujours dans l'Hexagone, à plus ou moins haut niveau.

À noter également la présence de Johan Deysel (Colomiers), auteur de l'essai contre les All Blacks (58-14) en 2015. "Je me souviens de chaque seconde comme si c'était hier. Je ne pense pas que je l'oublierai un jour. C'est mon meilleur souvenir de rugby", se remémore le trois quart centre, dans les colonnes de World Rugby. Il constituera l'une des attractions de ces Welwitschias, au même titre que l'arrière ou ailier Divan Rossouw, qui évolue aux Bulls de Pretoria et qui a été nommé homme du match lors de la victoire des siens contre le Kenya (36-0), en finale de la dernière Rugby Africa Cup.