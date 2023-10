Finale de la coupe du monde de rugby : découvrez qui fera le show au Stade de France

L'interprète de "Relax, Take It Easy" est le parrain de "La Mêlée des Chœurs," un programme à la fois artistique, pédagogique et immersif lancé en collaboration avec les ministères de l’Éducation et de la Culture, ainsi que l’Opéra-Comique. Il a permis à 7000 enfants dans toute la France d'enregistrer et d'interpréter les hymnes nationaux des 20 pays qualifiés pour la Coupe du monde 2023. Ils ont également travaillé sur la préparation d’un show d’avant-match qui promet d’être mémorable.