Coupe du monde de rugby 2023 : des Bleus tout en intensité à Marcoussis, une semaine avant leur 1ᵉʳ match test

Après une semaine intense, les Bleus vont néanmoins pouvoir souffler un peu. Le staff leur a accordé une coupure de deux jours et demi avant une reprise des entrainements lundi, toujours à Marcoussis. La préparation physique devrait alors laisser la place à plus de temps de jeu et de rugby. "Ça y est, la semaine prochaine, on attaque les matchs donc on va recommencer à prendre du plaisir, à reparler de stratégie, à être plus dans le rugby... On commence à entrer dans le vif du sujet", se projetait d'ailleurs déjà Gaël Fickou.

Le début d'une nouvelle phase de préparation, en vue du premier match test de la France en Écosse, samedi 5 août. Une rencontre à suivre à partir de 16h00 sur TF1 et en direct commenté sur TF1info.