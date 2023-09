Coupe du monde de rugby : dos au mur et humiliée par les All Blacks, l'Italie déjà tournée vers les Bleus

Sonnés au coup de sifflet final, ils sont désormais concentrés sur les Bleus. "Après le match, il n'y avait pas un bruit dans le vestiaire", raconte Tommaso Allan, l'arrière italien. "Kieran (Crowley, le sélectionneur, ndlr) a fait un bon discours. Il nous a simplement dit de rester soudés et c'est ce que nous allons faire [...]. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur cette situation."

Car les Italiens le savent : s'ils ont laissé échapper la possibilité de se qualifier en quarts face à la Nouvelle-Zélande, une nouvelle se présente dans quelques jours face aux Bleus. En cas de succès, ils pourraient passer devant la France, éliminer le pays hôte, et mettre pour la première fois les pieds en phase à élimination directe. "Nous devons récupérer et ne pas nous désunir", demande Kieran Crowley. "Nous avons une autre occasion (face à la France) et nous devons bien nous préparer", martèle son capitaine, Michele Lamaro.