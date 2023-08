Coupe du monde 2023 : avant l'annonce de la liste des 33 Bleus, cinq questions que l'on se pose

Depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur de Montpellier et Toulon au chevet des Bleus et 30 victoires plus tard sous son mandat (avec celle contre les Fidji à Nantes), les Français ont eu le temps d'emmagasiner confiance et certitudes tant et si bien que l'ossature de l'équipe est déjà largement dessinée. "Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans, a d'ailleurs réagi Fabien Galthié à La Beaujoire. On essaie de travailler de manière cohérente. Cette liste des 33, vous en faites un événement, mais il pourrait y en avoir certains qui ne seront pas là au début, qui ne seront pas dans les 33 et qui seront les héros de cette compétition".

"Dans la construction de cette liste, on est dans la continuité depuis de nombreuses semaines et chaque match de préparation nous amène à réfléchir", avait aussi indiqué le manager Raphaël Ibanez quelques jours plus tôt. Mais la préparation a aussi permis, dans une certaine mesure, de rebattre les cartes. D'effectuer des ajustements à la marge. "Chaque match va nous aider à construire cette liste. Les entraînements aussi, l'implication de tout le groupe... On avance avec sérénité", souligne l'ancien talonneur international (98 sélections entre 1997 et 2006). Reste qu'exclure une dizaine de joueurs de ce groupe élargi revient à résoudre plusieurs équations complexes.