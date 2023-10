Coupe du monde de rugby : l'Australie et les Fidji se chambrent avant de savoir qui ira en quart de finale

Interrogé en conférence de presse sur ce qu'il allait faire pour occuper ses journées avant de connaître le futur de l'Australie dans cette Coupe du monde, Eddie Jones a préféré répondre en plaisantant. "Je vais peut-être amener quelques bouteilles de kava aux Fidji. Je vais donner des cartes de crédit à Marika [Koroibete] et Suli [Vunivalu] pour qu’ils aillent acheter du kava et qu’ils l’amènent aux Fidjiens. Peut-être que ça va marcher", a-t-il suggéré en riant.

Ces joueurs de la sélection australienne sont effectivement tous les deux nés aux Fidji. Quant au kava, il s'agit d'une boisson traditionnelle du Pacifique sud, connu sous le nom de yaqona aux Fidji et qui a des effets anxiolytiques puissants. Le seul moyen semble-t-il qui reste à Eddie Jones et ses hommes pour espérer atteindre les quarts de finale.

Les Fidji n'ont d'ailleurs pas manqué de répondre, assurant qu'ils comptaient bien tout donner contre les Lobos portugais pour se qualifier. "On va d’abord battre le Portugal, et ensuite, on prendra la carte de crédit d’Eddie. Vous pouvez le lui dire, on prendra sa carte de crédit pour aller acheter du kava et fêter ça dignement", a promis l'entraineur adjoint de la sélection, Brad Harris.