Coupe du monde de rugby : découvrez les 12 réservistes du XV de France

Parer à toutes éventualités. Un groupe de douze joueurs dits "réservistes" vont rester à disposition du XV de France, notamment en cas de blessures parmi les 33 tricolores sélectionnés pour la Coupe du monde. La plupart d'entre eux ont fait toute la préparation estivale avec les Bleus et sont donc parties intégrantes du "groupe bleu". Les neufs "déçus" de la liste finale - Thomas Laclayat (pilier), Bastien Chalureau et Florian Verhaeghe (deuxièmes lignes), Dylan Cretin et Yoan Tanga (troisièmes lignes), Baptiste Serin (demi de mêlée), Émilien Gailleton (centre), Ethan Dumortier (ailier) et Brice Dulin (arrière) - sont rejoints par le talonneur Gaëtan Barlot et les piliers Sébastien Taofifenua et Demba Bamba.