Les "Springboks" champions du monde, l'arc-en-ciel quatre étoiles

Arrivés en léger retrait dans l'Hexagone, malgré leur statut, une position d'outsider qui ne seyait guère au demi de mêlée sud-africain, les tenants du titre ont reproduit la recette qui a fait leur succès quatre ans auparavant. Une recette quelque peu revisitée : le tandem Jacques Nienaber-Rassie Erasmus, respectivement sélectionneur et directeur du rugby, a associé des trois-quarts plus véloces et créatifs à des avants brutaux, vigoureux et inépuisables. Les deux têtes pensantes se sont aussi appuyées sur l'ossature du groupe champion du monde (30,4 ans de moyenne d'âge, le plus âgé du Mondial). "On est une machine bien mieux huilée. À l'époque, on était vraiment bruts. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleurs mais (...) on est en bonne position, sans doute meilleure qu'en 2019", prévenait Faf de Klerk en amont du tournoi.

Versés dans la poule "de la mort", avec l'Irlande, grandissime favorite, et l'Écosse, en embuscade, les Boks ont tenu leur rang sans trembler. Ils ont effeuillé le "Chardon" écossais (18-3) et broyé les "Chênes" roumains (76-0). Mais, une fois confrontés au "Trèfle" irlandais (8-13), dans la "finale" de leur groupe, les Sud-Africains, bien que présents dans l'engagement et la férocité, ont multiplié les ratés face aux perches. Une faiblesse déjà identifiée, rédhibitoire lorsque le niveau s'élève.