Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : le jour où... les "Boks" sont devenus champions du monde pour la première fois

Or, depuis quelques semaines, une étincelle s'est allumée au gré des performances de surprenants Springboks devant leur public. D'abord relativement poussifs - en attestent les modestes succès 21-8 et 20-0 respectivement contre la Roumanie et le Canada -, ils conquièrent progressivement les cœurs par la solidarité et la résilience (et une certaine part de réussite) dont ils font preuve.

Le point d'orgue de cette montée en puissance ? Cette demi-finale sulfureuse contre la France, remportée au forceps (19-15) et dont le scénario laisse, encore aujourd'hui, amertume et regrets côté tricolore. "J’ai toujours dit que je ne voulais pas être un vieux con, mais quand tu vois tout ce qui s’est passé, tu peux te poser des questions" quant à un match potentiellement arrangé à l'avance, a d'ailleurs récemment déclaré sur RMC Philippe Saint-André, capitaine de ce XV de France de l'époque. S'il reconnaît une "injustice", Émile Ntamack, autre membre de cette talentueuse équipe, se dit "fier d'avoir fait partie de cette histoire". Si ce succès "a pu aider des millions de Sud-Africains, si c'était le prix à payer, franchement ce n'était pas cher", ajoute "Milou" auprès de TF1info.

C'est donc dans ce contexte, entre fous espoirs et allégresse, que l'Afrique du Sud se hisse en finale de la Coupe du monde. En face se dresse un véritable Everest : les All Blacks du légendaire Jonah Lomuh, qui vient de marcher sur de pauvres Anglais (45-29), avec un quadruplé à la clé. Le défi est immense. Le match semble perdu d'avance. "Une semaine avant la finale, on était tous assis à regarder les matchs de la Nouvelle-Zélande et on se demandait bien comment on allait faire contre ce joueur-là", confirme le N.10 Joel Stransky, héros du soir.