Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : le jour où... le "Kapa o Pango" a été exécuté pour la première fois

Un geste final pensé, voulu et effectué comme une réponse à l'affront des supporters des Springboks, qui avaient osé ne pas respecter le "Ka mate" lors du premier match du Tri-Nations, disputé trois semaines plus tôt, au Cap. Au moment où les All Blacks délivraient leur haka traditionnel, le "Ka mate", la foule sud-africaine s'était mise à faire du bruit : des cris et des huées rendant inaudibles les Néo-Zélandais. Défaits 22-16 et remontés comme des coucous après l'offense du Cap, les coéquipiers de Carl Hayman avaient demandé à l'artiste maori Derek Lardelli de leur composer un haka spécialement pour eux.

C'est ainsi que, ce 27 août 2005, l'équipe de Graham Henry a délaissé le "Ka mate", le seul haka qu'ils réalisaient jusqu'alors, avec la permission de la tribu Ngati Toa, pour le "Kapa o Pango", une version alternative, plus féroce et plus sauvage. "Le regarder pour la première fois était un privilège", témoigne le talonneur sud-africain John Smit, aux premières loges ce jour-là.