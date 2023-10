Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud : Will Jordan, le "All Black" chasseur de records

Par ailleurs, celui qui pratique également le cricket est capable de créer des décalages par la passe et de faire vivre le ballon après avoir fait la différence, en atteste ses cinq passes après contact dans ce Mondial, ce qui en fait un joueur très complet. "J'ai toujours aimé être en soutien, être présent quand il faut et lire le jeu", met-il en avant. "C'est toujours sympa de marquer des essais, mais ce n'est pas le principal indicateur pour savoir si je joue bien. C'est plus une question d'implication dans le jeu, d'essayer de surgir et de proposer une option supplémentaire en attaque." "Si on arrive à déplacer le ballon et les défenseurs d’un côté, il faut vite lui donner le ballon car il est capable de fulgurances à partir de rien. C’est formidable", abonde Scott McLeod.