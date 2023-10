Coupe du monde de rugby : pourquoi le trophée remis au vainqueur porte le nom de Webb Ellis ?

C'est le Graal ultime de l'Ovalie. L'objet le plus convoité du rugby. À l'issue de la finale du Mondial, qui va opposer la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud, samedi 28 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les All Blacks ou les Springboks auront le bonheur de le soulever à bout de bras, au milieu de la pelouse du Stade de France. Un honneur qui leur est déjà revenu à trois reprises chacun, un record, depuis la première Coupe du monde, disputé en 1987.

Cette coupe prestigieuse, reconnaissable à ses anses amples et à son couvercle massif, porte le nom de William Webb Ellis. Cet homme figure dans les annales comme l'inventeur du rugby moderne. Une histoire qui tient, pour nombre d'observateurs, plus du mythe que de la réalité. Et pour cause, le principal intéressé n'en a jamais revendiqué la paternité.