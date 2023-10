XV de France : de la préparation à la cruelle élimination, l'histoire d'un rêve inachevé

Nous sommes en 2019. À l'époque, les Bleus viennent d'être éliminés - déjà - en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon, par le pays de Galles (19-20). Comme convenu, Jacques Brunel quitte ses fonctions de sélectionneur, remplacé par Fabien Galthié. Le technicien a un objectif : redorer le maillot frappé du coq à l'aube d'un Mondial à domicile.

Et cela fonctionne. Doté d'une génération hors norme et d'un mélange de jeunesse et d'expérience, le XV de France enchaîne les résultats probants, et triomphe lors du Tournoi des Six Nations 2022. Les Bleus réussissent le Grand Chelem, le premier depuis 2010, et avancent vers "leur" Coupe du monde dans un costume assez inattendu de favori.