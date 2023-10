"La déception est à la hauteur de votre soutien" : Antoine Dupont remercie les supporters du XV de France

"Aujourd'hui la déception est immense car elle est à la hauteur du soutien que vous nous avez apporté, de la volonté que nous avions de prolonger encore l'aventure, d'aller au bout de notre rêve avec vous. Les moments vécus ensemble, le soutien d'un pays, resteront à jamais gravés dans nos vies d'hommes", a écrit le demi de mêlée sur Instagram.

"Merci au groupe et au staff pour tout le travail accompli. Cela n'a pas suffi, cela reste du sport, bravo aux Springboks", a-t-il ajouté. Avant de terminer sur une note d'espoir : "Faisons en sorte que ces moments soient notre moteur pour progresser encore et revenir plus forts."