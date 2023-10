Manque de réalisme, cafouillages et approximations... Ces erreurs qui ont précipité l'élimination des Bleus

Les remplaçants français ont souffert de la comparaison face à leurs homologues sud-africains. Le pari du staff de miser sur un "6-2", c'est-à-dire six avants et deux trois-quarts, n'a pas payé. La première ligne remplaçante a eu du mal à se mettre en niveau, notamment en mêlée et dans les impacts. Romain Taofifenua, François Cros et Sekou Macalou n'ont que trop peu pesé après leur entrée en jeu. Et le replacement de Thomas Ramos à l'ouverture après l'entrée de Yoram Moefana n'a pas apporté les résultats escomptés, l'arrière toulousain déjouant même sur certaines séquences, comme sur ce renvoi expédié directement en touche à quelques minutes de la fin du match.