France-Afrique du Sud : ce kop unique en son genre qui va supporter les Bleus

Ils soutiennent les Bleus partout où ils vont. Dans ce Mondial, le XV de France jouit du soutien d'un kop de fans unique en son genre. Des supporters sourds et muets sont présents à chaque rencontre des hommes de Fabien Galthié, dans le cadre de l'opération "Ensemble, tout se joue", destinée à briser les barrières de la communication. L'objectif : leur permettre, comme tout fan tricolore, de contribuer à l'ambiance dans les tribunes, de "manière authentique et puissante".

"Pour encourager les Bleus, certains crient. Nous, on s'exprime différemment, on est sourds", explique l'un des membres du kop. Munis de gants en mousse, qui reprennent l'alphabet en langage des signes, ils communiquent leur ferveur et leur soutien avec un message universel : "Allez les Bleus". Un message qu'ils ont pu arborer lors du match d'ouverture au Stade de France contre les All Blacks (27-13), à Lille face à l'Uruguay (27-12), à Marseille contre la Namibie (96-0) et à Lyon face à l'Italie (60-7).