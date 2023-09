France-Afrique du Sud en quarts de finale ? "Un manque de respect pour les autres", répliquent les "Springboks"

Et pour cause, dans la poule que l'Afrique du Sud croisera, celle du XV de France, rien n'est encore joué. L'Italie pourrait tout chambouler. Et ce, dès son prochain match. S'ils venaient à empocher une (improbable) victoire contre la Nouvelle-Zélande, vendredi 29 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info), les hommes de Kieran Crowley offriraient sur un plateau la qualification aux Bleus. Mais ils s'ouvriraient surtout en grand la porte des quarts de finale, une première dans leur histoire. Le duel ressemblerait alors à une finale de groupe pour la première place. "On est outsiders. On est peut-être dans la peau qu'on préfère. On va essayer de faire quelque chose", a promis l'ailier italien Ange Capuozzo. "Il faudra saisir notre chance."