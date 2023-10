France-Afrique du Sud : Fabien Galthié, stop ou encore après l'élimination des Bleus ?

Une fois qu'il aura dirigé cet échec, lui qui ne visait rien d'autre que le trophée Webb Ellis, Fabien Galthié va devoir amorcer un nouvelle dynamique. Un nouveau cycle contraint après les retraites internationales annoncées du pilier Uini Atonio (33 ans, 57 sélections) et Romain Taofifenua (33 ans, 49 sélections), les deux Bleus les plus âgés des 33 Mondialistes. Mais aussi au sein de son staff, avec les départs actés du directeur de la performance Thibault Giroud pour l'Union Bordeaux Bègles, de l'entraîneur des avants Laurent Labit et du co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques Karim Ghezal au Stade Français.