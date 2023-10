France-Afrique du Sud : pourquoi Cheslin Kolbe a-t-il réussi à contrer la transformation de Thomas Ramos ?

Lors d'une transformation, tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se placer derrière la ligne de but. Ils ne peuvent pas franchir cette ligne tant que le buteur ne commence pas sa course. Lors de la transformation de Thomas Ramos, le joueur en face de lui, l'ailier Cheslin Kolbe, a donc couru jusqu'au Français et est parvenu à le contrer. Les adversaires peuvent effectivement charger ou empêcher un but dans ce type de situation et seulement dans cette situation.

Les contres ne sont pas possibles lors de pénalités. Sur les transformations, les adversaires ne peuvent pas non plus crier pour déstabiliser le buteur. Le contre est donc la seule possibilité pour les adversaires d'empêcher la transformation.