France-Afrique du Sud : World Rugby a identifié cinq erreurs d'arbitrage de Ben O'Keeffe

On n'en finit plus de décortiquer l'arbitrage de Ben O'Keeffe. Cinq jours après l'élimination brutale du XV de France, sorti dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud (28-29), les décisions litigieuses de l'officiel néo-zélandais continuent de faire débat. "Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage mais (...) certaines choses claires et évidentes à siffler ne l'ont pas été", avait déploré Antoine Dupont, en conférence de presse d'après-match, jugeant que l'arbitre n'avait "pas été au niveau de l'enjeu". Une réaction à chaud, confortée, à tête reposée, par World Rugby.

Comme le rapporte le Midi Olympique, la bible du rugby, l'instance internationale qui régit le monde de l'Ovalie a reconnu au moins cinq erreurs majeures de Ben O'Keeffe lors de France-Afrique du Sud, dont trois qui ont été en défaveur des Bleus. Il y a d'abord le déblayage dangereux de Pieter-Steph Du Toit, qui a percuté Jonathan Danty au visage (17e). Les superviseurs considèrent que le troisième ligne des Boks aurait dû être sanctionné d'un carton jaune. Un fait de jeu similaire, impliquant Du Toit et Danty, déjà ciblé, avait valu un rouge au Sud-Africain, lors de la victoire française (30-26) en novembre 2022, au stade Vélodrome.