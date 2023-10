"On a tout jeté au feu" : l'improbable solution des Azzurri pour exorciser leur déroute contre les All Blacks

"En début de semaine, chaque joueur a écrit ce qu'il s'est passé dans le match : ce que l'on aurait pu faire mieux, ce qui s'est mal passé, sans en parler à aucun autre", a détaillé le pilier Pietro Ceccarelli, qui sera titulaire au poste de pilier droit face à la France. "Puis, on a jeté ces papiers au feu", a-t-il poursuivi, "pour mettre le match derrière nous. Pas pour l'oublier, parce qu'il y avait beaucoup à y apprendre, mais pour pouvoir attaquer la semaine et s'ouvrir à cette nouvelle chance que l'on a face à la France".

"Nous étions assez abattus par notre performance", a également admis le demi de mêlée, Stephen Varney. "Alors Kieran (Crowley) nous a réuni pour que l'on retrouve notre confiance. On a écrit ce qu'on pensait sur des bouts de papier et on a tout jeté au feu. C'est une bonne façon d'oublier cette défaite et de repartir de l'avant." "Il fallait collectivement mettre le match face à la Nouvelle-Zélande derrière nous", a abondé le deuxième ligne Federico Ruzza. "Nous sommes désormais prêts à montrer un bien meilleur visage."