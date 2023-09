Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Italie ?

Les Bleus visent les quarts... mais peuvent toujours prendre la porte. Malgré trois victoires en autant de rencontres dans cette Coupe du monde, dont celle retentissante face à la Nouvelle-Zélande en ouverture (27-13), le XV de France n'est toujours pas qualifié pour la phase à élimination directe. Pour les hommes de Fabien Galthié, et à moins d'un exploit italien face aux All Blacks (vendredi 29 septembre à 21h sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), tout se jouera lors de l'ultime match, face à la Squadra Azzurra.