France-Italie : une Squadra Azzurra largement remaniée pour tenter de battre le XV tricolore

Le plus Français des Italiens, Ange Capuozzo, est ainsi repositionné à l'arrière, alors qu'il était ailier lors de la sévère défaite de l'Italie contre la Nouvelle-Zélande (96-17), vendredi dernier. Il prend la place de Tommaso Allan, qui passe demi d'ouverture. Le Montpelliérain Paolo Garbisi, numéro 10 contre les Blacks, jouera, lui, au centre.

"Pour ce match particulier, on a décidé qu’on avait besoin de deux créateurs en 10 et en 12. Le style de jeu de la France nous donne l’occasion de remettre Ange Capuozzo à l’arrière et de faire jouer Pierre Bruno à l’aile", a justifié Kieran Crowley, le sélectionneur italien. "Nous voulions également nos deux meneurs de jeu (Allan et Garbisi) sur le terrain" a encore commenté le Néo-zélandais.