France-Namibie : en quoi consiste le protocole commotion, à l'origine de la sortie d'Antoine Dupont ?

Dans la pratique, comment se déroule un protocole commotion ?

En Top 14 (le championnat de France, ndlr) et pour les matchs internationaux, il y a un médecin indépendant de match. Il est spécialement formé à la détection de la commotion cérébrale. Il est équipé d'une tablette sur laquelle il dispose de tous les angles de vue pour chaque action. Huit ou neuf caméras permettent de bien voir si l'impact est directement ou non à la tête, et de juger de l'intensité du choc. C'est cet officiel indépendant qui est chargé de faire une première évaluation. Son rôle est central, même s'il s'appuie régulièrement sur le staff médical de l'équipe du joueur touché.

Ensuite, des critères ont été établis pour estimer la gravité potentielle d'une commotion : quand il n'y a aucun doute, que la commotion cérébrale est certaine (perte de connaissance, ataxie, hébétude, confusion, convulsion, changement évident de comportement...), il s'agit d'un critère 1 (environ 10/15% des cas). Ce dernier est synonyme de sortie immédiate et définitive.

Mais dans la majorité des cas, ce sont des critères 2. Cela signifie qu'il y a un doute sur une éventuelle commotion. On a vu un joueur prendre un coup à la tête et on suppose que le joueur est possiblement commotionné. On s'aide de la vidéo, qui donne une première tendance. On regarde comment il tombe au sol, comment il se relève et son attitude après s'être relevé. Si on a un doute, on le fait sortir et là, on déclenche le protocole commotion. Le joueur concerné a ensuite dix minutes pour se soumettre à une batterie de tests qui déterminent son aptitude, ou non, à revenir en jeu. S'il réussit l'ensemble de ces examens, il peut effectuer son retour sur la pelouse. S'il en manque ne serait-ce qu'un seul, son match est terminé.