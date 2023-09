XV de France : fracture confirmée pour Antoine Dupont, clap de fin pour sa Coupe du monde ?

Des mines résignées, empreintes d'inquiétude. En dépit de leur victoire fleuve sur la Namibie (96-0), la plus large de l'histoire du XV de France en Coupe du monde, les Bleus n'étaient pas à la fête, jeudi 21 septembre. Et pour cause, ce qu'ils redoutaient par-dessus tout est arrivé : ils ont perdu Antoine Dupont. Touché au visage à la 46e minute, après un choc violent avec le centre des Welwitschias Johan Deysel, exclu sur l'action, le capitaine tricolore a cédé sa place sur protocole commotion. Dans les coursives du Vélodrome, le demi de mêlée a versé quelques larmes avant de se rendre dans la soirée à l'hôpital privé de Provence pour y passer des examens, une poche de glace sur la joue droite et accompagné de son frère.