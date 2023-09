France-Namibie : les Bleus satisfaits d'avoir "remis les choses en ordre"

"Nous étions un peu plus frais que la semaine dernière", a reconnu le troisième ligne Anthony Jelonch, au micro de France Télévisions. "On s'est dit qu'on allait jouer ce soir comme si on jouait un match de phase finale et je crois qu'on a mis les bons ingrédients, on a mis du combat. Quand on joue à ce niveau-là, c'est normal que l'on gagne." "On lave un peu la prestation de l'Uruguay", a renchéri son coéquipier Jonathan Danty. "Aujourd'hui, on a remis les choses en ordre. Maintenant, on a 15 jours pour préparer l'Italie."

L'Italie, le 6 octobre prochain (21h sur TF1, MYTF1 et TF1info), c'est justement la prochaine rencontre qui attend les Bleus. Elle sera décisive pour la qualification en quarts de finale. Mais le sélectionneur Fabien Galthié ne veut pas s'y projeter trop rapidement. "Nous allons profiter de cette belle victoire, de la belle performance des joueurs collectivement", a-t-il souligné sur France 2. "Je retiens les points marqués, zéro encaissé. Match sérieux, bien appliqué. On va savourer, prendre le temps, bien récupérer."