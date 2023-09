"Si on le sort avant..." : les regrets de Fabien Galthié après la blessure d'Antoine Dupont

"Je savais que l'un de vous se lancerait... Que voulez-vous que je vous dise ? On ne peut pas faire sortir 15 joueurs puisqu'on ne peut en rentrer que 8. Nous avions prévu se sortir nos piliers et un deuxième ligne à la mi-temps, et les autres joueurs à la 55e", a expliqué devant la presse le sélectionneur, révélant que le plan initial était de reposer les cadres, dont le meilleur joueur du monde. Un plan que le staff tricolore a suivi à la lettre.

"Le but, c'était qu'ils prennent du temps de jeu et ne pas rester inactifs pendant un mois. Si on le sort avant, vous avez raison... Mais bon, les joueurs et cette équipe avaient envie de jouer", s'est défendu l'ancien demi de mêlée.