France-Namibie : retour gagnant pour l'indispensable Jonathan Danty

En résumé, Jonathan Danty a rendu une copie propre et appliquée, à l'image de ses coéquipiers. Il y a, en plus, ajouté une belle finition qui lui a permis d'inscrire ses deux premiers essais en Coupe du monde. "On a pas mal couru (rires). J'ai essayé de suivre les jeunes qui ont plus de pattes que moi. C'était un peu plus dur sur la fin", a-t-il résumé après le coup de sifflet final, au micro de France télévision. Collectivement, "on a remis les choses en ordre", juge-t-il encore. Une remise en jambe très positive, parfaite dans l'optique d'une montée en puissance contre l'Italie, prochain grand rendez-vous des joueurs de Fabien Galthié (6 octobre, 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info).