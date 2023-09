Trois victoires en trois matchs, pourquoi les Bleus ne sont (toujours) pas qualifiés en quarts de finale ?

Il s'agit pourtant d'un scénario possible : si les Italiens battent les Bleus lors de leur confrontation directe, ils seront assurés de terminer devant la France. Pour se hisser en phase finale, il faudrait alors compter sur une élimination de la Nouvelle-Zélande, et donc sur une victoire uruguayenne ou italienne face aux All Blacks. Un casse-tête périlleux que les Bleus doivent à tout prix éviter, en ne perdant pas face à la Squadra Azzurra, dans deux semaines.

La raison de cette situation ? Les victoires françaises non bonifiées. En rugby, si un succès lors de la phase de groupes vaut quatre points, il est possible d'en récolter un cinquième, appelé point bonus. Pour l'atteindre, la règle est simple : inscrire quatre essais ou plus. Or, les Bleus n'ont pas atteint ce total face à la Nouvelle-Zélande (2 essais), ni face à l'Uruguay (3). Le XV italien, lui, reste sur deux victoires bonifiées (face à la Namibie et l'Uruguay). Ce qui pourrait faire la différence.