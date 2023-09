France-Uruguay : l'entrée en jeu salutaire de Peato Mauvaka

Son arrivée à la 50e minute, en remplacement du talonneur Pierre Bourgarit, a effectivement fait du bien à un XV tricolore en plein doute. D'abord du côté des mêlées. Les Français se sont montrés faibles dans ces phases de jeu, notamment en première période, et ont été sanctionnés par l'arbitre à plusieurs reprises. L'arrivée du banc en 2e période, et le remplacement de toute la première ligne, a permis de remettre du dynamisme et de l'intensité. Une différence qui s'est sentie dès la mêlée, jouée après l'arrivée de Peato Mauvaka, Reda Wardi et Sipili Falatea.