"French fer", "All Bleus", "Grands Bleus"... la presse dithyrambique après la victoire du XV de France contre les All Blacks

Un rêve bleu. Au terme d'une soirée suspendue dans le temps, le XV de France a remporté son premier match de la Coupe du monde contre les terribles All Blacks (27-13), vendredi 8 septembre, au Stade de France. Après une première mi-temps difficile, où ils ont parfois semblé inhibés par la pression d'un tel événement à domicile, les tricolores ont accéléré au retour des vestiaires. Comme souvent depuis le début de l'ère Galthié, la défense et l'intensité physique des joueurs du coq ont fini par écœurer ceux à la fougère. Avec, en plus, quelques actions de grandes classes et deux jolis essais (Damian Penaud (55') et Melvyn Jaminet (78')).