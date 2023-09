Coupe du monde de rugby : grâce à cinq essais d'Arundell, l'Angleterre écrase le Chili (71-0)

À 20 ans, Henry Arundell devient également le deuxième plus jeune joueur à marquer plus de trois essais dans un match de Coupe du Monde, derrière la légende néo-zélandaise Jonah Lomu et ses quatre essais en 1995, à 20 ans et 38 jours, rapporte Opta. Une sacrée performance qui qualifie (presque) les Anglais pour les quarts de finale. Il reste un match au XV de la Rose, le samedi 7 octobre face aux Samoa, pour valider son billet pour la phase finale.