INTERVIEW - Emile Ntamack avant France-Afrique du Sud : "En 1995, s'il y avait eu la vidéo, on aurait gagné"

Parlons du bunker justement. De nombreux observateurs de l'Ovalie reprochent aux arbitres de trop se reposer sur ce nouvel outil et de ne plus trancher les situations directement. Partagez-vous leur scepticisme ?

Pourquoi veulent-ils tout mettre sur une seule personne ? On parle de quelqu'un, en plein effort physique, qui doit s'occuper de la bonne tenue du jeu, tout en gardant sa lucidité. Autant qu'il reste concentré, qu'il ne perde pas son énergie bêtement et laisser la tâche à un autre qui n'a que ça à penser. Je suis favorable au bunker, c'est une règle super intelligente. Je dirais même : pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ? Il n'y a aucun impact sur le jeu, le joueur qui a reçu un carton jaune est déjà dehors pour 10 minutes. Pourquoi ne pas se laisser le temps d'analyser à tête reposée pour prendre la décision qui s'impose ?

Je me souviens qu'on avait les mêmes réticences avec la vidéo, et puis on est passé à autre chose. Le rugby évolue, l'arbitrage aussi et c'est très bien ainsi. Et que celles et ceux qui s'inquiètent se rassurent : l'arbitre va continuer à prendre des décisions. S'il voit un gars dégainer un coup de poing dans la tête d'un autre, il ne va se poser la question, ce sera rouge direct. Mais, si on prend le cas d'Antoine Dupont, le geste de Johan Deysel était totalement involontaire. Évaluer les circonstances atténuantes ou non, ça prend du temps. Si vous obligez l'arbitre à décider tout de suite, lui, son TMO et ses arbitres de touche vont être la tête là-dedans. Ce n'est pas bon d'arrêter le jeu comme ça quand les organismes sont bouillants. C'est mieux qu'il reste au jeu.

Pour ce Mondial, World Rugby a mis la protection des joueurs au cœur de ses préoccupations. Avant les quarts, un total 47 cartons jaunes et 7 cartons rouges ont été distribués. Le record, qui date de 2019, est de 50 jaunes et 7 rouges.

Le rôle premier de l'arbitre, c'est de garantir l'intégrité physique des joueurs. On fait face à des joueurs plus en plus costauds et rapides, et des contacts de plus en plus rudes. Il faut pouvoir les préserver au mieux. Les directives actuelles sont les bonnes. Sur ce plan-là, il ne faut surtout pas faire machine arrière. Si l'arbitrage a accéléré son degré de sanctions, il faut que nous, les techniciens et les formateurs, puissions dire que ce qui était accepté à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Rester debout pour plaquer un mec, ça ne se fait plus. Il faut se baisser pour éviter de se cogner une tête. Il en va de la sécurité de chacun.