"Ça va bien finir par arriver" : l'Écosse croit en ses chances avant d'affronter l'Irlande samedi

Ils y croient plus que jamais. Troisièmes de la poule B avant leur dernier match de poules contre l'Irlande, samedi 7 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), les Écossais ont une opportunité unique de renverser la table. Et de rallier les quarts de finale, au nez et à la barbe du "XV du Trèfle", immense favori dans la quête de son premier sacre mondial. "Au cours des dernières années, je sais que nous n'avons pas battu l'Irlande (la dernière fois remonte au 4 février 2017, un succès 27-22 à Murrayfield, ndlr), mais ça va bien finir par arriver", a lâché l'entraîneur de la défense écossaise, Steve Tandy. "Il y a toujours une première fois, ce serait énorme et spécial de le faire ce week-end."

Alors qu'ils sont crédités de 10 points, après leurs victoires sur les Tonga (45-17) et la Roumanie (84-0), les hommes de Gregor Townsend peuvent se qualifier pour la phase à élimination directe s'ils l'emportent face aux Irlandais. À condition, toutefois, que les partenaires de Johnny Sexton ne prennent pas le point du bonus défensif (défaite avec un écart de 7 points, ou moins). Les deux sélections se retrouveraient à égalité (14 unités) et seraient départagées selon les critères de qualification établis par World Rugby. L'Écosse devancerait finalement l'Irlande au classement final, grâce à sa victoire sur leur confrontation directe.